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İzmir'de 'naylon fatura' operasyonu: 2 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, yaklaşan yılbaşı öncesinde vergi kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla yapılan operasyonda, 14 firma adına yaklaşık 3 milyon TL'lik 'naylon fatura' düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı

21 Aralık 2017 19:40

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, yaklaşan yılbaşı öncesinde vergi kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla yapılan operasyonda, 14 firma adına yaklaşık 3 milyon TL\'lik \'naylon fatura\' düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle vergi kaçakçılığının önlenmesi adına denetimlerini artırdı. Bornova\'da durdurulan H.İ.\'ye ait araç ile N.G.\'nin iş yerinde yapılan aramada 14 farklı firma adına düzenlenen yaklaşık 3 milyon değerinde \'naylon fatura\' ele geçirildi. Aramalarda ayrıca yine 13 farklı firma adına düzenlenen 2 bin boş \'naylon fatura\' ve firmalara ait kaşe bulundu. Olayla ilgili 2 kişi, gözaltına alınırken, operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

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