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İzmir'de, müdür yardımcısının öğrencileri dövdüğü iddiası (2)

AÇIĞA ALINDI İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 75

29 Kasım 2018 20:26

AÇIĞA ALINDI
İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu\'nda görevli Müdür Yardımcısı M.Y., İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce açığa alındı.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, M.Y. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, \"İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki bir okuldan basına yansıyan şiddet görüntüleriyle ilgili olarak, söz konusu okulun müdür yardımcısı açığa alınmış olup, hakkında gerekli inceleme/soruşturma başlatılmıştır\" denildi. 

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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