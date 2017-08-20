T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de motosikletli tacizci tutuklandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, motosikletle yanlarından geçtiği Derya Kılıç ve Seray Gürer'e tacizde bulunduğu iddia edilen Ozan G

20 Ağustos 2017 20:33

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, motosikletle yanlarından geçtiği Derya Kılıç ve Seray Gürer\'e tacizde bulunduğu iddia edilen Ozan G. tutuklandı.
Alsancak\'ta, motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisin de kendilerini tartakladığını belirten Derya Kılıç ve Seray Gürer\'in saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen motosikletli tacizci Ozan G., savcılık ifadesinin ardından dün serbest bırakılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan G.\'nin bugün tutuklandığını açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
\"İzmir\'in Alsancak Semti\'nde geçtiğimiz haft ameydana gelen iki kadının taciz edilmesi olayının ardından başlatılan soruşturmada, taciz olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler Ozan G. ve S.Ç.\'nin gözaltına alınması talimatı verilmiş olup, kamera görüntülerinden taciz olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Ozan G.\'nin Cumhuriyet  savcısınca alınan ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmış, motosikletin arkasında oturduğu tespit edilen şüpheli S.Ç. ise Cumhuriyet savcısınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Taciz olayına ilişkin olarak başlatılan soruşturma ile mağdurların şikayetçi olduğu polis memurları hakkındaki soruşturma devam etmektedir.\"  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADerya KılıçSeray GürerAlsancakOzanCumhuriyet Başsavcılığı OzanCumhuriyet BaşsavcılığıAlsancak SemtiCumhuriyetNöbetçi Sulh Ceza HakimliğiAğustosCumhuriyetTaciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24