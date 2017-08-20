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İzmir'de motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde motosikletiyle giderken yol kenarındaki bariyerlere çarpan Emre Kızık ağır yaralandı

20 Ağustos 2017 13:27

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde motosikletiyle giderken yol kenarındaki bariyerlere çarpan Emre Kızık ağır yaralandı.
Kaza, bugün gece saatlerinde İzmir - Aydın Otoyolu Bornova viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Motosikletiyle giden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Emre Kızık, bir anda aracın kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak sürüklendi. Motosikletten fırlayan ve iddiaya göre kaskı koluna takılı olan Kızık, başını  bariyerlere çarparak ağır yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Emrek Kızık\'ı çalıştığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kızık\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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