İzmir'de model fabrika kurulacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; kamu, sanayi ve özel sektör iş birliğinde Ankara ve Bursa\'dan sonra İzmir\'e model fabrika kuracak.

Türkiye’nin 10\'uncu Kalkınma Planı’nda yer alan ekonomik büyüme stratejisinde önem verilen sanayileşme ve verimlilik kavramlarında KOBİ’lerin verimliliğinin, rekabet güçlerinin artırılması, büyümelerinin sağlanması, kurumsallaşmalarının ve markalaşma düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışma çerçevesinde, İzmir’de Model Fabrika Projesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıya EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Dr. Yücel Özkara ve sanayiciler katıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara ve Bursa’dan sonra 3’üncü model fabrikayı İzmir’e kurmayı planlıyor. Toplantının açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, son 5 yıldır dünyanın gündemine oturan bir \'Sanayi 4.0\' gerçeği ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, teknolojideki hızlı değişimle birlikte, alışkanlıkların, iş yapış şekillerinin, klasik eğitim anlayışının, klasik işgücü yapısının tamamen değiştiğini vurguladı. Bu dönüşümün gereklerini yerine getirmek gerektiğini dile getiren Yorgancılar, şunları söyledi:

\"Sürücüsüz ve uçan arabalardan yapay zekâ çalışmalarına, 3D printer\'larla kök hücreden köprü yapımına, laboratuvar ortamında et üretiminden karanlık fabrikalara, akıllı şehirlere kadar farklı alanlarda farklı gelişmelere imza atılmaktadır. Kuşkusuz Türkiye’de bir KOBİ’nin böylesi bir dönüşümü tek başına içselleştirmesi oldukça zordur. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak biz de Sanayi 4.0’ı kendimize misyon edindik ve sadece anlatmakla kalmadık, Sanayi 4.0 Eğilim Anketi hazırladık ve üyelerimizin bu dönüşüm sürecinde nerede olduklarını tespit etmeye çalıştık. Anketimize katılanların yüzde 59’u KOBİ, Sanayi 4.0 ve dijitalleşme konusunda farkındalığı olanların oranı yüzde 77, bu konuda yol haritasını geliştiren ve uygulayanlar ise sadece yüzde 3 civarında. Ankete katılanlar tarafından Sanayi 4.0’ın yüzde 89.4 oranında fırsat olarak görülmesi, firma eğilimlerinin pozitif yönde olduğunu göstermektedir. Ancak, bu eğilimle birlikte dijitalleşme önündeki en büyük engel olarak yüksek maliyet gösterilmektedir. İkinci sırada bu dönüşüme ihtiyaç duyulmaması, üçüncü sırada da yeterli yetkinlikte personelin olmaması belirtilmiştir.\"

Model fabrika uygulamasının Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce sahiplenilmesini çok önemsediğini söyleyen Yorgancılar, Ankara’da yapılacak olan ilk uygulamayı merakla beklediğini belirtti.

İLKİ ANKARA\'DA AÇILACAK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, model fabrika çalışmalarının birkaç yıl önce başladığını söyleyerek sanayicilerin desteğiyle uygulamanın hayata geçirileceğini kaydetti. Konuyla ilgili kamu, sanayi ve özel sektör iş birliği yapıldığını ifade eden Yılmaz, \"Sanayileşmiş ileri ülkelerde bu yapıların son 10 yılda çok etkili kullanıldığını gördük, \'Ülkemizde neden olmasın\' diyerek yola çıktık. Sanayi odalarımız ve organize sanayi bölgeleri finansmanın bir kısmını üstlendi. Bu iş modeli de birkaç yıl içinde kendi kendini finanse edebilecek. İlk örneğinin açılışını Ankara’da birkaç ay içinde yapacağız. Bursa’da çalışmalara başladık. Bakanlık olarak İzmir’de de hızlı bir şekilde bu altyapıyı hazırlayacağız. Üniversitelerin katkısı önemli. Dijital dönüşüm konusunda yeni teknolojiler geliştirilmesi üniversiteler sayesinde olacak\" dedi.

ALMANYA\'DA 7 TANE VAR

Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Dr. Yücel Özkara da model fabrika yaklaşımı ve etüd projesinin sonuçları hakkında bilgi verdi. Avrupa’da yoğun bir şekilde model fabrikaların kurulduğunu belirten Dr. Özkara, bu fabrikaların dijital dönüşüm, enerji verimliliği ve kalite konularında uzmanlık gerektirdiğini ifade etti. Dr. Özkara, Ankara’da birkaç ay sonra yapımı tamamlanması beklenen model fabrikanın 15 milyon TL’ye mal olacağını belirtirken, bu fabrikaya verilen devlet desteğin 5 milyon TL olduğunu söyledi. Yine yeri belirlenen ve inşaatına başlanan Bursa’daki model fabrikanın ise 14 milyon TL’ye mal olacağını ifade eden Dr. Özkara, bu fabrikaya da 4.4 milyon TL devlet desteği verildiğini dile getirdi. Son olarak İzmir ve Mersin’de model fabrika kurulmasının gündeme alındığını belirten Dr. Yücel Özkara, şunları söyledi:

\"Model fabrikalar gerçek bir üretim hattına sahip ama ürettiklerini satmıyor. Katılımcılar üretim hattında bunu yaparak öğreniyorlar. Dünyada örneklerini görüyoruz. Özellikle Avrupa’da örnekleri görülmekte. Almanya bu konuda örnek. Almanya’da 7 tane model fabrika var. Genellikle yalın dönüşüm, enerji verimliliği gibi konularda uzmanlaşmış durumdalar. Önce yalın dönüşüm, sonra yalın dönüşümü gerçekleştirmiş bir fabrikanın dijital teknolojileri alması çok daha verimli olacaktır.\"



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