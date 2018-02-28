İzmir'de mera alanları kiraya çıkarıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Mera Komisyonu, Foça, Menemen ve Tire ilçelerinde toplamda 5 bin 968 dekar mera alanını, ıslah amacıyla kiraya çıkardı. Mera alanlarının ihaleye çıkarılmasına tepki gösteren Tire Dağ Ürünleri Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yücel Özen, \'adrese teslim ihale\' eleştirisinde bulunurken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür yetkilileri ise köylüye ait olan değerlerin korunacağını açıkladı.

İzmir İl Mera Komisyonu, mera alanlarının ıslahı amacıyla Tire, Foça ve Menemen ilçelerinde toplamda 5 bin 968 dekar için ihaleye çıktı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün internet sitesinde; küçük ve büyükbaş hayvancılık yapmak isteyenlerin, parselin bulunduğu yerleşim biriminde oturanlar ile bunların kurdukları kooperatif, birlik ve tüzel kişilere, bu mera alanlarının uygun görülecek proje ile kiralanacağı duyuruldu. Buna göre ihaleyi alan kişiler, 10 yıl boyunca mera vasfı taşıyan parseller üzerinde hak sahibi olacak. İl Mera Komisyonu, kira süresini 25 yılı geçmeme şartıyla 10 ve 5 yıllık dönemler halinde iki kez uzatma hakkına da sahip olacak.

Mera alanlarının ihale yolu ile kiralanmasına tepki gösteren Tire Dağ Ürünleri Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yücel Özen, ‘adrese teslim ihale’ eleştirisinde bulundu. Proje ile kiralama yöneteninin kafa karıştırdığını açıklayan Özen, kendilerini bu cümlenin tedirgin ettiğini belirtti. Projelerin uygunluğuna dair görüşü İl Tarım Müdürlüğü’nün verdiğini söyleyen Yücel Özen, mera alanlarının kiraya verildikten sonra küçük üreticinin hayvanlarını otlatacak alanlar bulamayacağını belirtti. Özen; “Köylüyü koruyan mera yasasının aralığından girmeye çalışıyorlar. Köylünün hayvanları için otlak olarak kullanacağı alan kalmayacak. Küçük üretici otlak alan bulamaz hale gelecek\" dedi.

\'KÖYLÜ KORUNACAK\'

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür yetkilileri ise burada asıl amacın, mevcut otlak alanların verimliliğini arttırarak, küçükbaş hayvanların buralardan faydalanmasını sağlamak ve akabinde kırmızı ete olan ihtiyacı karşılamak olduğu belirtildi. Köylüye ait olan değerlerin birilerine verilmesinin asla söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, köylülerin sonuna kadar korunacağı öne sürüldü.



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