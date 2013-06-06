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İzmir'de Lozan Kapısı yangını sosyal medyadan yönledirilmiş

İzmir'de gözaltına alınan direnişcilerden bazılarının Kültürpark Lozan Kapısı'nda çıkarılan yangını sosyal paylaşım sitesi üzerinden yönlendirdiği öne sürüldü.

06 Haziran 2013 02:08

Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylar nedeniyle İzmir'de düzenlenen gösterilerde, "halkı galeyana getirici ve olayları büyütücü paylaşımlarda bulunma, kamu düzenini bozma, halkı suça teşvik etme" suçlamalarıyla gözaltına alınan kişilerden bazılarının, Kültürpark Lozan Kapısı'nda çıkarılan yangını sosyal paylaşım sitesi üzerinden yönlendirdiği öne sürüldü
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan 29 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği, zanlıların yarın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi. Zanlıların, gösterilerin devam etmesi amacıyla aralarındaki bağlantıları koparmamak için çevredeki iş yerlerinin kablosuz internet şifrelerini sosyal medya aracılığıyla yaydıkları, grupların birlikte hareket etmeleri ve polisin bulunduğu bölgelere gitmemeleri yönünde mesajlar yaydıkları iddia edildi. Zanlılardan bazılarının yaptıkları paylaşımlarda "Lozan kapıya gidelim, molotof kokteyle yakalım" ifadelerini kullandıkları, bu paylaşımlarla bir süre sonra Kültürpark Lozan Kapısı'nın ateşe verildiği belirtildi.

Taşkınlıklar polis kamerasında

Emniyet Müdürlüğü, İzmir'deki olaylarda göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve polise yönelik tavırları da polis kameraları tarafından kaydedildiğini belirtti. Emniyet, yüzlerini maskeyle gizleyen direnişçileri, Gündoğdu Meydanı çevresi, Basmane ve Lozan Meydanı'nda taşkınlık yaparak polisi taş atanların görüntülerini basınla paylaştı.

 

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