T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir’de lav silahı parçası bulundu

İzmir'de yaklaşık 70 tabanca mermisi ile çöplüğe atılmış lav silahı parçası bulundu.

05 Nisan 2009 03:00

İzmir'de yaklaşık 70 tabanca mermisi ile çöplüğe atılmış lav silahı parçası bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir şehirlerarası otobüs terminalinde peronların yakınında poşet gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekibinin yaptığı incelemede, poşette yaklaşık 70 tabanca mermisi olduğu belirlendi.

Pınarbaşı semtindemi çöplükte ise lav silahının namlu kısmı ele geçirildi. Polisin yaptığı incelemede, namlunun kullanılamayacak durumda olduğu tespit edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24