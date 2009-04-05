İzmir’de lav silahı parçası bulundu

İzmir'de yaklaşık 70 tabanca mermisi ile çöplüğe atılmış lav silahı parçası bulundu.



Alınan bilgiye göre, İzmir şehirlerarası otobüs terminalinde peronların yakınında poşet gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekibinin yaptığı incelemede, poşette yaklaşık 70 tabanca mermisi olduğu belirlendi.



Pınarbaşı semtindemi çöplükte ise lav silahının namlu kısmı ele geçirildi. Polisin yaptığı incelemede, namlunun kullanılamayacak durumda olduğu tespit edildi.



Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

