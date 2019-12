-İZMİR'DE KURBANLIK FİYATLARI ARTTI İZMİR (A.A) - 08.11.2010 - Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurulan kurbanlık pazarlarında satışa çıkarılan hayvan sayısının azaldığı, hayvan varlığının azalmasına paralel, et fiyatlarındaki artışın, kurbanlık fiyatlarının da yükselmesine sebep olduğu belirtildi. Kurbanlık fiyatları, hayvanın kilosuna ve cinsine göre değişirken, geçen sene 500-700 lira aralığındaki küçükbaş hayvan fiyatların bu yıl 600-900 aralığında seyrettiği, geçen yıl bin 800 ile 6 bin lira aralığında satılan büyükbaş hayvanların bu sene 3 bin ile 9 bin liradan satışa çıkarıldığı kaydedildi. Fiyatları yüksek bulan vatandaşların, bayrama doğru fiyatların düşeceği beklentisiyle kurban alımını ertelediği kaydedildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, bu sene kurbanlık arzında sıkıntı yaşandığını belirterek, Karşıyaka ve Çiğli'de pazar yerlerinin açılmadığını, aynı şekilde geçen sene iki yerde pazar kurulan Konak'ta bu yıl bir pazarın kurulduğunu söyledi. İzmir'e gelen kurbanlık sayısının bu yıl yarı yarıya azaldığını kaydeden Yücelmiş, artan et fiyatlarına paralel kurbanlık fiyatlarının da yükseldiğini bildirdi. Yücelmiş, ''Dana, tosun kesmek isteyenler için fiyatlar 3 bin 500 liradan başlıyor. Kuzuda da 650-700 lira civarından başlıyor. Canlı dananın kilosu 11-12 lira arasında değişiyor. Yaz aylarına göre biraz düştü fiyatlar ama geçen seneye göre yüzde 30-40 artmış durumda. Bu sene kurbanlık satışları da geçen seneye oranla düştü''dedi. Bu sene kurbanlık sayısının azalmasının nedenini son iki yıldır Türkiye'deki hayvan varlığındaki azalmasına bağlayan odanın eski başkanı Aydın Mestanlı ise ''İzmir'e gelen kurbanlık sayısı, diğer senelere oranla üçte bir eksik. Bu yüzden sıkıntı çekilebilir bu yıl. Vatandaşların alım gücünü de göz önüne alırsak bu sene Kurban Bayramı biraz daha sönük geçecek gibi görünüyor'' diye konuştu. Mestanlı, spekülatörlerin kurbanlıkların taban fiyatlarını yüksek göstermeye çalıştığını savunarak, kurbanlık fiyatlarının kasapların toptan alış fiyatlarının üzerinde olmadığını söyledi. Pazar yerlerinde bugüne dek bir canlanma yaşanmadığını anlatan Mestanlı, ''Ama insanlarımız genelde son günleri bekler, ucuzlasın diye. Ama bunun artık ucuzlayacak bir tarafı yok. Ucuzlayacak diye beklemesinler. Gelsinler, pazar yerlerinde en azından görsünler, fikir edinsinler. Abartılı bir durum olmadığını anlasınlar'' dedi. -KURBAN PAZARLARINDAKİ DURUM- Ağrı Diyadin'den büyükbaş hayvanlarını satmak için İzmir Kasaplar Odasının Üçkuyular'da kurduğu kurbanlık pazarına çadır kuran Rıdvan Çayır, yaylalarda besleyip otlattığı hayvanları getirdiğini, suni yem kullanmadıklarını belirterek, ''Yem vermemişiz. Çiçekle, otla besleniyor. Buraya yedireceğimiz otu da Diyadin'den getirdik. Eti çok lezzetlidir'' dedi. Hayvan fiyatlarının 3 bin liradan başladığını dile getiren Çayır, genelde dört beş kişinin birleşerek bir büyükbaş kurbanlık aldığını söyledi. İlk gün satışlardan memnun olduğunu aktaran Çayır, ''Satışlarımız güzeldir, bir günde iki tane sattık. 22 tane hayvan getirdik. Nasip kısmet... Allah'tan hayırlısını dileriz. İzmirli vatandaşlarımızın hesabına göre gereken indirimi de yaparız'' diye konuştu. Balçova Belediyesi'nin gösterdiği alanda çadır kuran Tanboğa Besicilik ortaklarından Yaşar Gül ise fiyatların geçen seneye oranla daha yüksek olduğunu belirterek, ''Geçen yıl yemin çuvalı 23 lirayken şimdi 33 lira. Karkas fiyatı geçen yıl 14 lirayken bu yıl 19-20 aralığında. Altın gibi bir yükselip bir azalıyor'' dedi. Küçükbaş hayvan kesmek isteyenlerin 600-900 lira arasında bir miktarı bütçesinden ayırması gerektiğini aktaran Gül, büyükbaşta fiyatların 3 bin liradan başlayıp kilosuna ve cinsine göre 9 bin liraya kadar çıktığını ifade etti. Gül, 4 gün içinde 5 büyükbaş hayvan sattıklarını, geçen seneyle kıyaslandığında satışların az olduğunu söyledi. Gümüşhane'den büyükbaş hayvan getiren Oğuzhan Çiftlik'in sahibi Mürsel Aslan ise Balçova'da her sene farklı bir pazar yeri gösterilmesinden, belediyenin pazar yerlerinde yeterli altyapı hizmetini sağlamamasından yakındı. Aslan, ''Herkes canlı hayvanın kilosu 12 lira diyor. Ben kendi beslediğim hayvanların kilosunu 10 liraya düşürdüm. Buyursunlar, alsınlar'' dedi. Kurbanlık pazarında satıcılarla sıkı pazarlığı giren emekli Şevket Kısa ise maaşının 750 lira olduğunu, bu sene ancak 500 liraya bir kurbanlık alabileceğini belirterek, ''Bu sene fiyatlar biraz kabarık. Bu durumda bayrama doğru düşmesini bekleyeceğiz'' dedi. 2 bin 350 liralık bir büyükbaş kurbanlığı iki kişi ortak aldıklarını söyleyen Yaşar Şanlı, bu sene fiyatları biraz yüksek bulduğunu ifade etti.