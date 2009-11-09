İzmir’de ‘kriz ve din zirvesi’ yapacaklar

Elçilikler kalkıyor

İzmir’e geliyorlar

İki oturum yapılacak

Kongre 4 güne çıktı

İlişkileri iyi olanlar seçiliyor

Öğrenciler değişecek Türkiye’ye elçi olacak

ULluslararası ilişkilerin ve diplomasinin önemli bir unsuru olan fahri konsolosluğun, dış ekonomik ilişkiler açısından da önem kazanması iş dünyasının dikkatini çekiyor. Aralarında Mustafa Koç’tan Suzan Sabancı Dinçer’e, Tuncay Özilhan’dan Ethem Sancak’a kadar iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı fahri konsolos sayısı 115 ülkede 250’yi buluyor. Yurtdışında Türkiye’yi temsil eden fahri konsolos sayısı da 170’e ulaşıyor. Türkiye’nin en çok ABD, Brezilya, Fransa ve Almanya’da fahri konsolosu bulunuyor.Birçok ülke büyükelçilik ya da konsolosluk açamadığı ülkelerde fahri konsoloslar aracılığıyla ilişkilerini geliştirirken, aralarında Kanada’nın da bulunduğu ülkeler de, var olan elçiliklerini ve konsolosluklarını kaldırıp, bu görevi fahri konsoloslara devretmeye başladı. Bunda da, ekonomik nedenler ve konsolosların her 4 yılda bir değişmesi yüzünden adaptasyon sorunu yaşamaları etkili oldu. Fahri konsolos, genellikle o ülkenin vatandaşı olduğu ya da orada ikamet ettiği için tercih ediliyor. Avrupa Birliği’nde de ülkelerdeki tüm büyükelçilikleri kapatıp, yerine yalnızca bir ‘Avrupa Birliği Büyükelçisi’ ya da fahri konsoloslara devretmek için çalışmalar yapılıyor.Dünya Konsoloslar Birliği Federasyonu’nun (FICAC) 3 yılda bir düzenlediği Dünya Kongresi’nin bu yıl 14-18 Kasım’da İzmir’de düzenlemesi nedeniyle 150 fahri konsolos Türkiye’ye geliyor. FICAC Genel Sekreteri ve Jamaika Türkiye Fahri Başkonsolosu Aykut Eken, kongre hakkında şu bilgileri verdi: “2003’teki 7. Dünya Kongresi ,Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 2006’daki 8. Dünya Kongresi Jamaika’nın başkenti Kingston’da gerçekleştirildi. FICAC’ın 9. Dünya Kongresi’nin İzmir’de gerçekleştirilmesi için çok sıkı bir çalışma yaptık. Kongre, bu desteklerle bugüne kadar yapılacak en kalabalık kongre olacak. Yaklaşık 150 delegenin gelmesi bekleniyor. Bunların yaklaşık 20’si Türk fahri konsolosları olacak. 70 ile 100 ülke arasında katılım olacak.”Eken, kongrede yapılacak oturumlarla ilgili şunları söyledi: “Fahri konsolosları “Ekonomik ve Sosyal Refah İçin İşbirliği” başlığı altında Türkiye’de buluşturarak, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyadaki önemini ve ağırlığını anlatmayı ve bu yönde farkındalığı artırmayı hedefliyor. Bu amaçla “Küresel Mali Krizin Sosyo Ekonomik Etkileri” ve “Küresel Sosyo-Ekonomik Refah İçin Önkoşul Olan Dinler Arası Uyum” başlıklı iki oturum gerçekleştirilecek. İkinci oturuma Türkiye’de yaşayan bütün dinlerin temsilcileri konuşmacı olarak katılacak. Kongre’nin diğer amacı ise İzmir’i dünyaya tanıtmak.”Kongrenin iki gün olan süresini çeşitli etkinlikler düzenleyerek 4 güne çıkardıklarını kaydeden Aykut Eken, şöyle konuştu: “Kongrenin ilk gününe Jokey Kulübü’nün desteğiyle 1. FICAC Race Cup at koşunu ve bale gösterileri koyduk. Ayrıca İzmir’in gezilecek yerlerine de turlar düzenledik. Bu işin bütçesini fahri konsololarla dayanışma içinde hazırlıyoruz. Delegelerin katılım payından gelen gelirler var. Ayrıca İzmir Valiliği’nden, İzmir Ticaret Odası destek oldu. Türk Hava Yolları delegelere indirim yaptı, Dış İşleri Bakanlığı da ücretsiz vize verdi. Mustafa Koç da destek verdi.”DIŞ ekonomik ilişkiler açısından fahri konsolosluğun önemine değinen Aykut Eken, şunları söyledi: “Fahri konsoloslar vatandaşı oldukları ülke ile temsil ettikleri ülkeyi ekonomik, kültürel, diplomatik, politik açından kaynaştırmak için çalışıyor. Çoğunlukla işadamları ve profesörler bu görevi seçiyor. Türkiye’nin fahri konsoloslarının yüzde 10’unu da kadınlar oluşturuyor. Bu göreve getirilecek kişilerin, o ülke ile iyi ilişkilerinin olması tercih ediliyor. Ülkeyi tanımalarından, işbirliğinden dolayı güven hissettiklerinde teklif getiriliyor.”Kongrede yeni projeleri de lanse edeceklerini dile getiren Aykut Eken, şöyle konuştu: “2010’da ülkeler arasında öğrenci ve öğretmen değişimi yapabilmek için çalışma hazırlıyoruz. 3-6 aylık bir değişim yapılsın. Ankara’da Genç Diplomatlar Okulumuz var. Dışarıdaki genç diplomatları Türkiye’ye getirip 1 ayda Türkiye’yi tanıtıyorlar. Geçen yıl 47 ülkeden öğrenci getirdiler. Bu öğrencilere evimizde yemek verdik. Hala bize baba-anne diye mektup yazıyorlar. Onlar bizim için birer elçi. Türkiye’de nasıl karşılandıklarını anlatıp, Türkiye’yi yükseltiyorlar. Öğrencileri Türkiye’nin birer elçisi olarak görebiliriz. Bu sistemi sadece Türkiye için değil, bütün dünyaya yaymayı düşünüyoruz.”