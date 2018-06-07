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İzmir'de, kötü kokular gelen valizden kadın cesedi çıktı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, tarım işçilerinin sazlıkta, içerisinden kötü kokular geldiğini fark edip polise haber verdiği valizden, kadın cesedi çıktı

07 Haziran 2018 14:37

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde, tarım işçilerinin sazlıkta, içerisinden kötü kokular geldiğini fark edip polise haber verdiği valizden, kadın cesedi çıktı. Vücudunda derin yaralar tespit edilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Seyrek Mahallesi yakınlarında tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri, dün akşam saatlerinde bölgedeki sazlık alanda, kötü kokular gelen bir valiz bulunca polise haber verdi. Gelen ekipler, valizi açtıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Çeşitli bölgelerinde kanlı ve derin yaralar bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Kadının kimliğini belirlemeye çalışan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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