İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de özellikle son bir haftada, belirli bölgelerde etkili olan kötü koku, kentin tamamında hissedilmeye başlandı. Son olarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde Körfez\'e kanalizasyon suyu pompalandığı ileri sürüldü. Körfez\'den yayılan kötü koku üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, numune aldı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentin iyi yönetilmediğini öne sürüp, belediyenin gerekli önlemleri alamaması durumunda, kendilerinin siyasi kaygılar gütmeden yardımcı olabileceklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada ise \"Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'ndaki kolektör hattının kapasitesi, artan nüfusla birlikte zaman zaman yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattının yapımı için harekete geçti\" denildi.

İzmir\'de Çiğli ilçesindeki arıtma tesisisin yetersiz kalması, bunun yanı sıra yeni ihale süreçleri devam ettiği sırada kente kötü koku yayıldı. Körfez\'e yakın semtler başta olmak üzere belirli saatlerde yayılan koku, kentin önemli bir kesimde oturan vatandaşlar tarafından hissedilmeye başlandı. Sosyal medya üzerinden de bu duruma birçok kişi tepki gösterdi.

KÖRFEZ\'E KANALİZASYON MU POMPALANDI

Bu yaşananların yanı sıra bugün sabah saatlerinde Körfez\'in Uçkuyular bölümünde, denize kanalizasyon atıklarının pompalandığı ileri sürüldü. Denize bağlantılı tahliye borularından akan, kanalizasyon atığı olduğu ileri sürülen kirli sular, deniz suyunun renginde de değişimlere neden oldu. Bu anlarda da çevreye de kötü koku yayıldı, deniz üzerinde de ölü balıkların bulunduğu görüldü. Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelip mikrobiyolojik inceleme içini numune aldı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da, gerekli incelemeyi hemen yapacaklarını, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmaması için bunu yaptıklarını söyledi.

HER KESİMDEN TEPKİ GELDİ

Körfezden kötü kokuların yayılması üzerine vatandaşların tepki göstermelerinin yanı sıra hem AK Parti\'li siyasilerden, hem de Büyükşehir Belediyesi\'nden açıklama geldi. Kirli suların aktığı bölümde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde balıkların ölmeye başladığını, hem kirliliğe hem de kötü kokuya biran önce çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti. Kirli suların Körfez\'e aktığı bölümde açıklama yapan AK Partili eski belediye meclis üyesi Bilal Doğan da, \"Güzel İzmir şu anda özellikle Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmet yetersizliğinden kaynaklanan gerekçelerle kötü günler yaşıyor. İzmir bunları hak etmiyor. Ciddi anlamda kirlilik var. Sayın Aziz Kocaoğlu yıllar önce \'Körfez\'de yüzeceğim\' demişti. Yüzmeyi bırakın, Körfez\'in temizliğini de yapamadı. İzmirin atıkları direk akmaya başladı\" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise \"Güzel İzmirimizdeki kötü kokuyla İzmirliler karşı karşıya kaldı. Yapılan incelemelerde İZSU\'nun özellikle alt yapı eksikliği olduğu konusunda önemli tespitler var. CHP\'li Büyükşehir Belediyesi sürekli Körfez\'i temizleyeceğinden bahsetti. Bu zamana kadar maalesef kirli akışı hep devam etti. Bunu siyasi malzeme konusunda gündeme getirmek istemiyoruz, ancak kent vizyonsuz yönetildiğinden, bunlar oluyor. Biz, hem hükümetimizin hem de şehir milletvekilleri olarak yapılacak her şeyi yapmaya hazırız. Öncelikli çözüm makamı CHP\'li belediye. Teknik imkanları ellerinde var ama çözüm üretemeyeceklerse biz elimizden gelini yapmaya hazırız. İzmirli hemşerilerimiz şunu görüyor; İzmir vizonsuz yönetiliyor. Kentin alt yapı sorunlarını bile çözemeyen bir durumda yönetiliyor\" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRDEN BELEDİYESİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kötü koku tartışmalarına ve suçlamalarına karşı Büyükşehir Belediyesi\'nden de açıklama geldi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili olarak 6 Haziran 2018 tarihinde de bir açıklama yapıldığı, \"2000 yılından önce projelendirilen Büyük Kanal\'ın belirli bölümleri, artan nüfusun ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. İZSU bu nedenle, projenin belirli noktalarında kapasite artırımına gitti ve gitmekte. Yine 2000 yılından önce projelendirilen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'ndaki kolektör hattının kapasitesi de, artan nüfusla birlikte zaman zaman yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattının yapımı için harekete geçti. 2054 yılı kent nüfusuna göre gelecek atık su miktarını hesaplayarak proje çalışmalarına başlayan İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı\'nın bulunduğu bölgede yerin altına saniyede 2 metreküp atık su iletme kapasiteli pompa istasyonu yapacak. Mevcut kolektör hattına ilave bir hatla Balçova, Sahilevleri, Güzelyalı ve Göztepe bölgesinden toplanan evsel atık sular, yeni kurulacak pompa istasyonu aracılığıyla Gümrük Pompa İstasyonu\'na iletilecek. Böylelikle hem mevcut kolektörün kullanım ömrü uzatılacak hem de Güzelyalı, Göztepe ve Mehmet Ali Akman mahallerinde atık su sisteminde yaşanan sorunlar ortadan kalkacak\" denildiği hatırlatıldı. Bugün yapılan açıklamanın devamında ise \"İZSU Genel Müdürlüğü, Büyük Kanal Revizyonu kapsamında Gazi Bulvarı ile Basmane Meydanı arandaki basınçlı iletim hattına 1141 metrelik ilave ikinci bir iletim hattı yapmış, Gümrük Pompa İstasyonu\'na da iki adet pompa daha alarak kapasitesini artırmıştı. Böylelikle Gümrük Pompa İstasyonu\'nda toplanan evsel atıkların rahatlıkla Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi\'ne ulaşmasını sağlamıştı. İZSU ayrıca, Büyük Kanal Projesi\'nin Arap Deresi\'nin altından geçen bölümüne ilave hat yaparak kapasitesini artırmıştı. Revizyon çalışmaları için yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yapan İZSU Genel Müdürlüğü, 14 yıllık dönemde yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelerde yağmur suları ile kanal sularını da birbirinden ayırmak amacıyla 452 kilometrelik yağmur suyu hattı oluşturdu. Yağmur suyu hattı imalat çalışmaları halen kentin farklı bölgelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi\'nin kapasitesini artırmak için de çalışmalarını sürdüren İZSU, sağlıklı bir şekilde çalışması için Büyük Kanal kolektör hatlarında da periyodik olarak temizlik yapılıyor\" denildi.



FOTOĞRAFLI