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İzmir'de koruma kararına rağmen kadın cinayeti!

Özkanlı, kendisini tehdit eden M.B. için koruma kararı aldırmıştı

23 Ekim 2016 23:25

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 30 yaşındaki Mehtap Özkanlı, 47 yaşındaki M. B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özkanlı, kendisini tehdit eden M.B. için koruma kararı aldırmıştı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, Karabağlar İlçesi 4107 Sokak numara 25'te dün (Cumartesi) saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Ev kadını Mehtap Özkanlı, iddiaya göre yaklaşık 6 yıl önce M.B. ile birliktelik yaşamaya başladı. Bu beraberlikten 2012 yılında bir kız çocuğu dünyaya geldi. 2 çocuk annesi Özkanlı, 2014 yılında M.B.'nin evli ve 6 çocuğu olduğunu öğrenince ayrılık kararı aldı. Diğer çocuğu eski eşinin yanında olan Özkanlı, kızıyla, M.B.'nin yanından uzaklaşıp, 4107 Sokak'taki eve yerleşti. Bu sırada, M.B.'nin kendisini tehdit etmesi nedeniyle mahkemeye başvuran Özkanlı, koruma kararı aldırdı.

Evinde oturduğu sırada, M.B.'nin elinde bıçakla kapıya dayanması üzerine Özkanlı, kaçmaya çalıştı. Yan komşusunun evine sığınan Özkanlı'nın peşinden koşan M.B., burada bıçakla saldırdı. Özkanlı'nın küçük kızı da anne ve babasının peşinden olayın yaşandığı eve geldi. Saldırının ardından kızını da kucağına alan M.B., evden çıkıp koşarak kaçmak istedi. Bu sırada, gürültüleri duyunca sokağa çıkan Özkanlı'nın komşusu, M.B.'nin küçük kızı kaçırmak istediğini fark edince durdurmaya çalıştı. Kısa süreli arbedenin ardından kızı sokakta bırakan M.B. koşarak kaçtı.

Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri ağır yaralanan Özkanlı'yı yakındaki hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Özkanlı, hayatını kaybetti.

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