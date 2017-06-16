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İzmir'de korkutan deprem

Depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları...

16 Haziran 2017 16:24

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.46'da, merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan, yerin 6 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 12 Haziran Pazartesi günü de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı kentte korku ve paniğe neden olmuştu.

(DHA)

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