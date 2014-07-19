İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre İzmir'deki deprem orta şiddetli bir depremdi. Depremin merkez üssü İzmir Karabağlar, şiddeti ise 3.7 olarak açıklandı.

Dün akşam sallanan İzmir, saat 18:50'de bir kez daha sallandı. 24 saat geçmeden ikinci kez sallanan İzmir'de halk kısa süreli panik yaşadı. Depremin merkez üssünün İzmir Karabağlar olduğu açıklandı. Depremin şiddeti ise 3.7 olarak açıklandı.

İzmir dün de sallanmıştı

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Urla açıklarında meydana gelen deprem yaşayanlara tedirgin anlar yaşatmıştı.