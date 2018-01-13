İzmir'de köpek ırk standartları yarışması

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki Tay Park\'ta düzenlenen ve iki gün sürecek olan yarışmada, ırklarının en iyisi köpekler belirleniyor.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Karşıyaka Belediyesi\'nin desteğiyle düzenlenen ve iki günde yaklaşık 500 köpeğin yarışacağı Uluslararası Irk Standartları yarışması, bugün başladı. Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışan köpekler, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonu\'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacak. Dereceye giren köpekler ile sahipleri için yarın yarışma sonunda ödül töreni düzenlecek.

Yarışmayla ilgili konuşan Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, federasyon olarak 2006 yılında kurulduklarından bu yana Sivas, Akbaş ve Malaklı gibi yerli ırklar için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Kangal hakkında da son aşamaya geldik. 95 ülkenin üyesi olduğu FCI\'ya (Uluslararası Kinoloji Federasyonu) biz de artık tam üye olduk ki bunun önemi de şu; artık kendi yerli ırklarımızı da FCI\'ya kaydedebileceğiz. Bunun ilk aşaması da Kangal. Önümüzdeki nisan ayı içerisinde \'Kangal Çoban Köpeği\' adının ve standartının resmi olarak kabul edilmesini bekliyoruz. Bu hem ülkemiz, hem ulusal gururumuz olan yerli köpek ırklarımızın tanıtımı açısından hem de bu köpeklere gönül veren çobanlar ve vatandaşlar açısından mutluluk verici.\"

Yerli ırkların yanı sıra, Terrier, German Spitz, Maltese, Chıhuahua gibi köpeklerin de yarıştığı yarışmaya İzmirliler büyük ilgi gösterdi.

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