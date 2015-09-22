İzmir'de Kobani anmasında gerginlik: 36 gözaltı

Kobanê'de hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Aziz Güler’i anmak için İzmir Alsancak'ta toplanan gruba polis müdahale etti, HDP Milletvekili Adayı Semra Uzunok dahil 36 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) adına Kobanê'de IŞİD üyeleriyle silahlı çatışmaya giren İzmirli Aziz Güler yaşamını yitirdi. Güler adına Birleşik Devrim Partisi öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yapılan kısa açıklamanın ardından üç saat süreyle bekleneceği ardından da basın açıklamasının yapılacağı duyuruldu. Ancak polis, açıklamanın yapıldığını, bu nedenle de grubun dağılmasını istedi. Grup üyelerinin bunu kabul etmemesi üzerine polisin müdahalesi başladı.

Polis kendilerine direnmeye çalışan 14'ü kadın 36 kişiyi gözaltına aldı. HDP İzmir 1'inci Bölge 4'üncü sıra milletvekili adayı Semra Uzunok, HDP il yöneticisi Hacey Yılmaz ile Konak Belediyesi Kültür Müdürlüğü Koordinatörü Orçun Masatçı da gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtildi.