İzmir'de kısa süreli gerginlik



Kupa finali için iki takım taraftarları maçın oynanacağı Atatürk Stadı'na gelirken aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı.





Ezeli rakiplerden Beşiktaş taraftarları İzmir'e, Çanakkale güzergahından gelip Çiğli İlçesi'nden giriş yaptı. Fenerbahçeliler ise Bursa üzerinden gelerek Bornova'dan kente girdi. Polis, taraftarlar için İzmir'in 8 yerinde kontrol noktası oluşturdu. Kulüplerin organizasyonuyla otobüslerle gelenlerin yanı sıra özel araç ve başka otobüslerle gelen taraftarlar da kent girişlerinde durduruldu. Taraftarların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalar sırasında ele geçirilen meşalalere polislerce el konuldu.



Bireysel olarak gelen rakip takım taraftarları, zaman zaman kontrol noktasında karşılaştı, karşılıklı tezahurat yaptı. Bazı araçlara ise iki takımın taraftarlarının birlikte bindikleri görüldü. Toplu gelen her iki takımın taraftarları stadı polis eskortu eşliğinde getirildi.



STATTA KISA SÜRELİ GERGİNLİK



Kupa finali için iki takım taraftarları maçın oynanacağı Atatürk Stadı'na gelirken aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Halkapınar Metro Durağı'ndan stada geliş yolu üzerinde yaşanan gerginliğe polis müdahale etti. Stada maçtan saatler önce gelen taraftarlardan Fenerbahçeliler 1'inci Sanayi Sitesi tarafında, Beşiktaşlılar ise Çınarlı'da bekletildi. Stadın kapıları saat 14.30'da açıldı.

