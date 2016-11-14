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İzmir'de KHK ile derneklerin kapanmasına tepki: Susmayacağız, yılmayacağız!

İçişleri Bakanlığı "terör örgütleriyle bağlantılı oldukları" iddiasıyla 370 derneğin faaliyetini durdurmuştu

14 Kasım 2016 23:08

İzmir Alsancak'ta, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısı üzerine toplanan bir grup, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı derneklerin kapatılmasına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi Sekreteri Erdoğan Akdoğdu, "Kapısına mühür vurulan kurumlar arasında halkın emeğinden çalınarak biriktirilen kara sermayenin aklandığı dernekler, açtıkları okullarda çocukları istismar eden vakıflar yoktu" ifadelerini kullandı.

"Susma, sustukça sıra sana gelecek"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısı üzerine toplanan yaklaşık 200 kişi, Kanun Hükmünde Kararname ile bazı derneklerin kapatılmasına tepki gösterdi. Ellerinde "Susma sustukça sıra sana gelecek" ve "Faşizme karşı omuz omuza" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, "Direne direne kazanacağız", "Susma haykır savaşa hayır" diye slogan attı. Grup adına basın açıklamasını, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmasına karar verilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi Sekreteri Erdoğan Akdoğdu yaptı.

"Bilinsin ki; susmayacağız, yılmayacağız, faşizme geçit vermeyeceğiz"

İçişleri Bakanlığı'nın kararının keyfi olduğunu ileri süren Akdoğdu, "Kapısına mühür vurulan kurumlar arasında halkın emeğinden çalınarak biriktirilen kara sermayenin aklandığı dernekler, açtıkları okullarda çocukları istismar eden vakıflar yoktu. Örgütlerimizin kapılarına kilit vuranlar ile hayatın saflığına ve güzelliğine gölge düşürenler aynı saftaydı. Oysa onların temel yanılgısı, bizim örgütlerimize kapıdan girildiğini sanmalarıydı. Kapımıza mühür vurulduğunda yok olduğumuzu zannetmeleriydi. Biz halkız, hiç bir yere sığmayız. Bilinsin ki; susmayacağız, yılmayacağız, faşizme geçit vermeyeceğiz. Tarihteki tüm zalimler gibi mühür vuranların korkusunu da görüyoruz, biz korkmuyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup, bir süre slogan atarak  dağıldı.

 

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İzmirAlsancakÇHDkapatılan derneklerErdoğan Akdoğduİçişleri Bakanalığı

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