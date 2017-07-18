İzmir'de KHK ihraçlarına tepki: Emekçiler değil saray korkuyor

14 Temmuz 2017'de yayımlanan 692 sayılı KHK ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ihraç edilenler için Tüm Bel Sen öncülüğünde bir dayanışma eylemi düzenlendi. Eyleme katılan yüzlerce kişi, "Hayır gitmiyoruz, adalet istiyoruz" pankartı açtı.

Tüm Bel-Sen iş yeri temsilcisi Uğur Tepe'nin çalıştığı Yenişehir Mahallesi'ndeki itfaiye merkez binasında bir araya gelen yüzlerce kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez binasına yürüdü.

"Üzgün değil öfkeliyiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez binasında, önce Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı'nın çalıştığı Strateji Dairesi Başkanlığı katında bir araya gelindi. Çağdaş Yazıcı, çalışma arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Üzülmemizi istiyorlar. Ancak, üzgün değiliz. Öfkeliyiz. Birlikte bankalar açanlar, ne istiyorlarsa verdik diyenler arasındaki ittifak bozuldu. Bu bahane edilerek, bugün emekçilere dönük büyük bir saldırı düzenleniyor. Patronlar ile yaptıkları toplantıda, OHAL'in emekçilere karşı nasıl kullanıldığı açıkça söyleniyor. İş güvencesi ortadan kaldırılıyor. Bizler, o zaman da sizin karşınızdaydık, bugün de karşınızdayız. Az ve güçsüz değiliz, haklıyız. Biz ne ile suçlandığımızı biliyoruz. Emekçilerin haklarını savunmakla suçlanıyoruz. Ve emekçilerin haklarını savunduğumuz için, alnımız ak başımız dik. Bu yüzden, ihraç kararını, onur der bağrımıza basar, rütbe der omzumuza takarız. Ama bilsinler ki, ezilenler, emekçiler ısrarla ve inatla bu saldırının üstesinden gelecektir."

"Emekçiler değil, saray korkuyor" sloganı atıldı

Ardından, belediye binasından "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Emekçiler değil saray korkuyor" sloganları eşliğinde ihraç edilen bir diğer isim olan Tüm Bel-Sen iş yeri temsilcisi Erol Hanbayat'ın çalıştığı Satın Alma Dairesi Başkanlığının bulunduğu kata geçildi.

Burada kısa bir konuşma yapan Erol Hanbayat şunları ifade etti:

"Bu ayrılık ilk ayrılığım değil. Bundan önce, iktidarın deyimi ile 'FETÖ' tarafından organize edilen, mesnetsiz iddialara dayalı bir kumpas nedeni ile 16 ay ayrı kalmıştık. Şimdi de 'FETÖ'nün pislikleri kullanılarak ayrı bırakılıyoruz. O zaman da, iş güvencesi yok. Hukuk yok, adalet yok demiştik. Bugün yaşadıklarımız da, geçmiş sürecin bir devamıdır. Ve bunun nedeni, işçi ve emekçilerin taleplerini haykırmamızdır. Onların örgütlenmesi için harcadığımız çabadır."

Nuriye ve Semih için dayanışma mesajı

Belediye binası önünde ihraç edilen emekçiler ile Tüm Bel-Sen merkez yöneticileri tarafından konuşma yapılmasının ardından, KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü tarafından KESK imzalı basın açıklamasının okundu.

Eylam sırasında açlık grevindeki Nuriye ve Semih için dayanışma mesajları gönderildi.

Yetkili sendika Yerel-Sen eleştirildi

Ayrıca belediyede yetkili sendika olan Yerel-Sen'in ihraçlar karşısından tavır almaması, telefonlara bile çıkmaması eleştirildi.