İzmir'de Kemal Atatürk Parkı'nın tabelasına saldırı

İzmir’in Menemen İlçesi’ndeki Kemal Atatürk Parkı’nın girişindeki ismini yazılı olduğu tabeladaki bazı harfler, kimliği belirsiz kişiler tararafından söküldü. CHP’li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, bu çirkin olayı kişisel Facebook hesabından kınadı ve tabela yarım saat içinde yenisiyle değiştirildi.

DHA'dan Hulusi Yılmaz'ın haberine göre, Koyundere ile Asarlık Mahalleri arasındaki Kemal Atatürk Parkı’nının 3 girişinde bulunan, tak şeklindeki, isminin yazılı olduğu tabellardan biri dün (salı) saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Tabelaki ’K’ ve ’E’ harfleri ile ’Parkı’ kelimesi söküldü. Bu durum sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıldı. Bazı vatandaşlar, olayı belediyeye bildirdi. Bunun üzerine Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in talimatıyla tabela yarım saat içinde yenisiyle değiştirildi.