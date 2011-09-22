T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de KCK operasyonu: 30'dan fazla kişi gözaltında

PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik kentte operasyon başlatıldı. Sabaha karşı harekete

22 Eylül 2011 03:00

T24 - PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik kentte operasyon başlatıldı. Sabaha karşı harekete geçen polis ekipleri, birçok adrese baskın düzenledi.

300 polisin katıldığı operayonda 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının da artabileceği belirtiliyor.

Şırnak ve bazı ilçelerinde, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği’ne (KCK)  yönelik operasyonlar da  15 kişi gözaltına alındı. Şırnak ve Cizre ilçesinde 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonda da 55 kişi gözaltına alınmıştı.


Bazı belgelere el konuldu

Diyarbakır Özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca gerçekleştirilen yasadışı KCK soruşturması kapsamında, çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Şırnak İl Genel Meclisi üyesi Hasan Atak, Belediyesi Meclis Üyesi Aşye İrmez ve Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Sabri Ülger’in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Silopi’de de 8 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri savcılık kararı doğrultusunda BDP İlçe Başkanlığı binasında da arama yaparken, bazı belgelere el konuldu.


Şemdinli’de 6 kişi tutuklandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 4 gün önce düzenlenen KCK/TM operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

BDP’li Belediye Başkan Yardımcısı Naif Yalçın, BDP İlçe Başkanı Şuayip Sevik, BDP İl Genel Meclis üyesi Mirpenç Uysal, BDP üyeleri Kadri Özcaner, Cebrail Can ve Erol Aydıner Van’da tutuklandı.


Eğitim Sen’den tepki

Şırnak’ta geçen cumartesi günü Eğitim-Sen Şırnak Şube Başkanı Serhat Uğur ve Eğitim-Sen üyesi Fırat Bilir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını protesto eden Eğitim-Sen yöneticileri ve KESK Platformu üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Sen yöneticisi Sakine Esen Yılmaz, AK Parti hükümetinin iş başına geldiği günden bu güne yarattığı hukuksuzluğun en son örneğinin önceki gün Şırnak’ta yaşandığını ileri sürdü. Yılmaz şunları söyledi:

“34 kişi burada gözaltına alındılar ve dün gece adeta halktan kaçırılarak, ailelerinden kaçırılarak gece yarısı Diyarbakır’a gönderildiler. Aradan 5 gün geçmesine rağmen bu arkadaşlar yargı önüne çıkartılmadığı gibi, aynı zamanda ifadeleri de alınamadı.”

Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde düzenlenen KCK operasyonunun protesto edilmesi amacıyla dün Beytüşşebap ve Silopi ilçelerinde esnafın kepenk açmadığı görüldü. 37 kişinin Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorguları sürüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24