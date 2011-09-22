İzmir'de KCK operasyonu: 30'dan fazla kişi gözaltında

T24 - PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik kentte operasyon başlatıldı. Sabaha karşı harekete geçen polis ekipleri, birçok adrese baskın düzenledi.



300 polisin katıldığı operayonda 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının da artabileceği belirtiliyor.



Şırnak ve bazı ilçelerinde, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği’ne (KCK) yönelik operasyonlar da 15 kişi gözaltına alındı. Şırnak ve Cizre ilçesinde 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonda da 55 kişi gözaltına alınmıştı.





Bazı belgelere el konuldu



Diyarbakır Özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca gerçekleştirilen yasadışı KCK soruşturması kapsamında, çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Şırnak İl Genel Meclisi üyesi Hasan Atak, Belediyesi Meclis Üyesi Aşye İrmez ve Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Sabri Ülger’in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Silopi’de de 8 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri savcılık kararı doğrultusunda BDP İlçe Başkanlığı binasında da arama yaparken, bazı belgelere el konuldu.





Şemdinli’de 6 kişi tutuklandı



Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 4 gün önce düzenlenen KCK/TM operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.



BDP’li Belediye Başkan Yardımcısı Naif Yalçın, BDP İlçe Başkanı Şuayip Sevik, BDP İl Genel Meclis üyesi Mirpenç Uysal, BDP üyeleri Kadri Özcaner, Cebrail Can ve Erol Aydıner Van’da tutuklandı.





Eğitim Sen’den tepki



Şırnak’ta geçen cumartesi günü Eğitim-Sen Şırnak Şube Başkanı Serhat Uğur ve Eğitim-Sen üyesi Fırat Bilir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını protesto eden Eğitim-Sen yöneticileri ve KESK Platformu üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.



Eğitim-Sen yöneticisi Sakine Esen Yılmaz, AK Parti hükümetinin iş başına geldiği günden bu güne yarattığı hukuksuzluğun en son örneğinin önceki gün Şırnak’ta yaşandığını ileri sürdü. Yılmaz şunları söyledi:



“34 kişi burada gözaltına alındılar ve dün gece adeta halktan kaçırılarak, ailelerinden kaçırılarak gece yarısı Diyarbakır’a gönderildiler. Aradan 5 gün geçmesine rağmen bu arkadaşlar yargı önüne çıkartılmadığı gibi, aynı zamanda ifadeleri de alınamadı.”



Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde düzenlenen KCK operasyonunun protesto edilmesi amacıyla dün Beytüşşebap ve Silopi ilçelerinde esnafın kepenk açmadığı görüldü. 37 kişinin Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorguları sürüyor.





