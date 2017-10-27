İzmir'de kaza: 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralı (5)

POLİS MEMURU ERDEM ÖĞE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir\'in Bornova İlçesi\'nde, kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden iki polisten 27 yaşındaki Erdem Öge\'nin cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren polis memuru Erdem Öğe için Toros Mahallesi Ferahlı Camii\'nde tören düzenlendi. Törene Öğe\'nin babası Tuncer, annesi Aysel ve kardeşleri Enes ile Ersin Öğe, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, emniyet müdürleri, meslektaşları, devre arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazenin başına gelen Öğe\'nin annesi ve bir yakını tabutu öperek gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan anneyi yakınları sakinleştirdi. Bekar olduğu öğrenilen Öğe, için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik alınan Öğe, polis mangasının omuzlarında cenaze arabasına konuldu. Bu sırada baba Tuncer Öğe, oğlunun arkasından gözyaşlarına boğuldu. Erdem Öğe\'nin cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

\'TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR\'

Cenazenin ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, \"Sabaha karşı arkadaşlarımız istirahatte oldukları sırada elim bir trafik kazası geçirdiler. Çok üzgünüz. Mekanları cennet olsun. 2 arkadaşımızı kaybettik, 3 arkadaşımız hastanedeler. Onlar için dua ediyoruz. Allah bütün milletimizi ve teşkilatımızı bu tür kazalardan korusun. Trafik terörü memleketimizin çok büyük bir sorunu. Trafik terörüyle uğraşan bir teşkilat olarak böyle bir kazaya maruz kalmaktan ötürü çok üzgünüz. Allah kimseye böyle bir kaza göstermesin. Tedbirli olmamız gerekiyor trafikte. Ailelere baş sağlığı diliyorum\" dedi.

Kazada hayatını kaybeden diğer polis memuru 24 yaşındaki Tolga Hakyimez\'in cenazesi ise memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinde toprağa verilecek.

Mehmet CANDAN- Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)



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