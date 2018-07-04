İzmir'de kaybolan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik sağ olarak bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde dün sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün sağ olarak bulundu.

Tire’ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi’nde, kızının evinde yaşayan Fatma Yenigün, dün sabah saatlerinde torunu Rüya Çelik’i yanına alıp kimseye bilgi vermeden dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan ve kahvaltının ardından bir süre uyuyan Gülçin Çelik, uyandığında kardeşi Rüya ile anneannesinin evde olmadığını fark edip ailesine haber verdi.

Derya Manas ile Hakan Çelik ise durumu jandarmaya bildirdi. Aile fertleri, kendi çabalarıyla çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. İhbarla köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Arama kurtarma köpeklerini de kullanarak, dün gün boyu çalışma yapan ekipler, gece de kayıp anneanne ile torununu aradı.

Öte yandan, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolar da katıldı. Araziye dağılan deneyimli komandolar, minik Rüya ve anneannesine dair iz aradı. Geç saatlere kadar devam eden aramalarda, uzman köpeklerden de yardım alındı.

Bugün yapılan arama çalışmalarında Rüya ve anneannesi bulundu.