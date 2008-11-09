İzmir'de katliam son anda önlendi

Kaya’ya yardım ettikleri ileri sürülen PTT dağıtım görevlileri Vahit Güler ve İmran Kuzu da gözaltına alındı. Gizli kameralarca görüntülenerek takip edilen Kaya’nın araziye sakladığı patlayıcıyı önceki gün Gaziemir’deki eve götürmesiyle operasyon başladı. Eve yapılan baskında Kaya, Güler ve Kuzu yakalandı.



Baskında, saat düzeneği ayarlanmış, 500 gram A-4 plastik patlayıcı da ele geçirildi. Kaya’nın, suç ortaklarının görevlerinden yararlanıp PTT görevlisi kıyafetiyle bazı kamu kuruluşlarında keşif yaptığı, bombayı da bu şekilde koli içerisinde hedefe koyacağı öğrenildi.

Bu arada İstanbul Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişilerce dün akşam bir İETT otobüsüne molotofkokteyli atıldı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, saldırganlar kaçtı.