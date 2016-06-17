İzmir'de polis memurunun tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın: Belindeki silaha güvendi

İzmir'de şikayette bulunmak için karakola giden S.Y., ifadesini alan polis memurunun kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Eşi ve çocuklarından başka hiçbir desteği olmadığını belirten genç kadın, "Belindeki silaha güvenerek bana zorla sahip oldu. Çok kötü durumdayım. İlaçlarla ayakta duruyorum" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan S.Y. (35), 30 Kasım 2015 tarihinde annesi ile yaşadığı problemlerden dolayı kendisi ve ailesinin can güvenliği için Menemen Karakolu’na başvurdu. Karakolda ifadesini alan S.D. isimli polis, başına bir şey geldiğinde kendisini aramasını söyledi. İddiaya göre polis S.D., mağdur olan S.Y.’yi sürekli aramaya başladı ve sık sık kendisini dilekçe ve ifade yazmayı bahane ederek karakola çağırdı. Ardından psikolojik rahatsızlığından dolayı ilaçlar kullanan Y.’ye zor kullanarak evine götürüp tecavüz etti. Tecavüzün ardından yaşananları eşi ve çocuklarına anlatacağını belirterek tehdit eden polis S.D., mağdur kadınla birkaç kez de tehdit yoluyla birlikte oldu. Yaşadıklarına dayanamayan S.Y. durumu eşine anlattı ve ardından polis memuru S.D. için gerekli hukuki mücadeleyi başlattı.

“Eşime anlatmakla tehdit etti”

Polis memurunun sürekli kendisini bahanelerle aradığını belirten S.Y yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben annemle yaşadıklarımdan dolayı depresyon ilaçları almaktaydım. Psikolojik olarak bozuk ve çöktük ailecek, yalnız ben değil. Benim bu anki zayıflığımdan faydalandı. Bir gün beni aradığında nerede olduğumu sordu, bende hastanede olduğumu söyledim.’ Bekle geliyorum’ dedi. Beni oradan polis ekip arabasıyla alarak Asarlık’taki lojmandaki evine götürdü. Kendisi evli fakat ayrı yaşamakta.Beni oraya götürdü, kullandığım ilaçların da etkisiyle bana zorla sahip oldu. Daha sonra beni bu durumu eşime anlatmakla tehdit ederek birkaç defa daha bu şekilde birliktelik yaşandı” dedi.

“Beni çocuklarımla tehdit etmeye başladı”

Polis memuru S.D yüzünden işinden bile ayrılmak zorunda kaldığını belirten genç kadın, şahsın sürekli kendisini aşağılayarak hakaretler yağdırdığını öne sürdü. Polisin silahına güvenerek kendisine tecavüz ettiğini belirten S.Y., “Silahını sürekli karşımda açıp söker takardı. Ondan sonra yatak odasında gardırobunun üzerine koyardı. Belindeki silaha güvenerek zaten bazı şeyleri yapmaya çalıştı. İstediğini de elde edince tehditle ‘eşine söylerim, seni evinden aldırtırım, yuvanı yıkarım’ dedi. Daha sonrasında beni çocuklarımla tehdit etmeye başladı” diye konuştu.

“Bir destekçim eşim ve çocuklarım”

Ardından yaşadıklarına dayanamayan S.Y., durumu menemen Karakolu’ndaki amire anlattı. Amirin kendisine polis memuru S.D.’nin daha önce de buna benzer olayları yaşadığını söylediğini öne sürdü. Yaşananları eşine de anlattığını ve eşinin kendisine destek olduğunu dile getiren S.Y., “O benim temiz olduğumu biliyor. Ben 17 yıllık evliyim ve başıma hiçbir şey getirmedim. Kendisi de zaten ‘arkandayım yanındayım’ diyor. Bir destekçim eşim ve çocuklarım şu anda. Ama şu anda beni çocuklarımla tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

“ Anlattığı gibi olsa ben meslekte kalabilir miyim? “

Yaşananların üzerine atılan bir iftira olduğunu belirten polis memuru S.D. ise şunları söyledi: “Durum eğer anlattığı gibi olsa ben meslekte kalabilir miyim? Gerekli tahkikat yapılır, emniyetin idari yönden hassas olunduğunu biliyorsunuz. Psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu suçlamalarda delil varsa gitsin çıkartsın. Onun savcılıkta psikolojik bozukluğuyla ilgili kaç dosyası var, görün.”