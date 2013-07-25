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İzmir'de karakola bombalı saldırı

İzmir'in Bornova ilçesinde polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi

25 Temmuz 2013 09:46

Alınan bilgiye göre, dün akşam 100. Yıl Polis Karakoluna kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Karakolda görev yapan polisler, binanın arka duvarında meydana gelen patlamanın gürültüsüyle dışarı çıktı. Bombanın parça tesirli ve zaman ayarlı olduğu, karakolun duvarlarına çivi ve vidaların saplandığı öğrenildi. 
İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ve terörle mücadele ekipleri olay yerinde incemelerde bulundu. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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