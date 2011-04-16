-İZMİR'DE KAPI İMALATHANESİNDE PATLAMA İZMİR (A.A) - 16.04.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir kapı imalathanesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 5900 Sokak'taki bir kapı imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından imalathanede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, çevredeki iş yerlerine ve park halindeki araçlara sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışılırken, imalathanedeki kimyasal maddelerin bulunduğu bölümde aralıklarla patlamalar meydana geliyor. İlk belirlemeye göre olayda iki kişinin yaralandığı bildirildi. İş yerinin yakınındaki iki minibüs ile bir otomobilde hasar meydana geldi.