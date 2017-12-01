T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de kapalı barda yangın

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Alsancak semtinde kapalı olan bir barda bilinmeyen nedenle yangın çıktı

01 Aralık 2017 19:58

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Alsancak semtinde kapalı olan bir barda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında işyerinde hasar oluştu.
Alsancak\'ın Gazi Kadınlar Sokağı\'nda bulunan bir barda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İki katlı binadan yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ise çevre güvenliği alarak olayı cep telefonu kamerasıyla çekmeye çalışanları uzaklaştırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürülürken, işyerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAAlsancakKısaAlsancak Gazi Kadınlar SokağıPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24