İzmir'de kadınlardan müftülere resmi nikah kıyma yetkisine tepki

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri adı altında bir araya gelen kadınlar, \'Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi\' verilmesini de içeren yasa tasarısının Meclis Komisyonu\'nda kabul edilmesini düzenledikleri basın açıklamasıyla protesto etti.

İzmir Eğitim Sen 4 nolu Şube binasında Emek ve Demokrasi Güçleri adına bir araya gelen Bornovalı kadınlar, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesini de içeren yasa tasarısının Meclis Komisyonu\'nda kabul edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Emek Partisi Bornova İlçe Başkanı Nuray Öztürk, \"2015 yılında resmi nikah kıymadan dini nikah kıyan imam ve çiftlere ceza verilmesi ortadan kaldırıldı. Şimdi de resmi nikah kıyma konusunda nikah memurları yetişemiyormuş gibi, müftülere nikah yetkisi veren madde alt komisyonda kabul edildi. Laiklik ve medeni haklara aykırı olan bu madde, diğer inanç kesimleri açısından da eşitsizdir. Bu eşitsizlik sadece inanç kesimlerine değil, aynı zamanda müftülerin kadının toplumsal konumuna yaklaşımı düşünüldüğünde kadınlar açısında da eşitsizliğin garantisidir. Çünkü laiklik hem inanç kesimlerinin hem de kadınların haklarının korunması açısından demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak tasarı sadece müftülere nikah yetkisi vermekle kalmıyor. Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların bildiriminin nüfus müdürlüklerine yazılı beyanla yapılması zorunluluğunu ve 5 gün içinde müdürlüklerine bildirilmeyen doğum olaylarında sağlık personeline yönelik idari para cezasını da ortadan kaldırıyor. Çocuk istismarı vakalarının ve erken yaşta zorla evliliklerin çoğunun doğum nedeniyle gidilen hastanelerde ortaya çıktığı düşünüldüğünde, bu değişikliğin asıl amacının tecavüzcünün korunması olduğu açıktır\" dedi.



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