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İzmir'de kadınlara şiddete karşı tekvando eğitimi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Çiğli Belediyesi, kadınlara şiddet, kapkaç ve tacize karşı kendilerini savunabilmeleri için ücretsiz tekvando kursu açtı

29 Mart 2018 14:48

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Çiğli Belediyesi, kadınlara şiddet, kapkaç ve tacize karşı kendilerini savunabilmeleri için ücretsiz tekvando kursu açtı.
Haftanın iki günü Çiğli Atatürk Spor Salonu’nda ücretsiz verilen kurslara çalışan kadınlar, ev kadınları, öğrenciler ile çalıştığı iş kolu itibariyle şiddet riski altında bulunan kadınlar büyük ilgi gösterdi. Tekvando Antrenörü Milli Sporcu Nesibe Altun, taciz, kapkaç ve aile içi şiddete karşı kadınların kendilerini korumalarını sağlayacak öz savunma eğitimleri verdi. Kadınların bir hareketi öz savunmada refleks haline getirene kadar kursa devam etmelerini isteyen Altun, eğitimlerin kadınların kendilerine öz güven duyana kadar süreceğini söyledi. Çiğli Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Arslan, aile içi şiddetin kentten kırsala her kesimde ciddi sorun olduğunu belirterek, \"Kadınlarımızın şiddete karşı farkındalık oluşturma ve şiddeti önleme çalışmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle şiddete uğrayan veya risk altında bulunan kadınlarımızın kendilerini korumaları açısından öz savunmalarını sağlayabilmeleri için kurs açtık. Onların gerek aile yaşamında gerekse sosyal yaşamlarında kendilerini korumalarına, öz güvenlerini elde etmelerine, psikolojik travmaları atlatmalarına katkı sunmak istiyoruz\" dedi.

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