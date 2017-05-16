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İzmir’de kadın cinayeti: Şikâyetinin üzerinden saatlar geçmeden öldürüldü!

İzmir'de bir kadın boşandığı kocası tarafından öldürüldü

16 Mayıs 2017 19:36

İzmir’in Dikili ilçesinde 32 yaşındaki Işık İkizoğlu, boşandığı ve daha önce 3 ay "Uzaklaştırma" cezası verilen 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük tarafından öldürüldü.

dihaber'de yer alan habere göre, dün Küçük'ün isteği üzerine İzmir'de bir kafede buluşan İkizoğlu, aralarında yaşanan tartışmanın ardından karakola giderek şikâyette bulundu. 

Küçük'ün kendisini darp ve tehdit ettiğini belirten İkizoğlu’na, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'nda “Darp yoktur” raporu verildi. 

Ardından evine dönen İkizoğlu, şikâyetin üzerinden saatler geçmeden Dikili Duygu Sitesi'ndeki evine giden Küçük tarafından başına vurulan çekiçle öldürüldü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İkizoğlu’nun cenazesini Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı. 

Gözaltına alınan Küçük, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Küçük, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 günde 4 kadın yaşamını yitirdi

Kentte 11 Mayıs’tan bu yana katledilen Safiye K., intihar ettiği öne sürülen Nurcan Çakar, erkeklerin kavgasında silahla vurularak yaşamını yitiren Neşe Karaca ve Işık İkizoğlu ile beraber 4 kadın katledildi. 

 

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