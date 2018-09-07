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İzmir'de kaçak mazot operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 17 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

07 Eylül 2018 14:39

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 17 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova\'daki bir işyerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine, pazartesi günü harekete geçti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 17 bin lite kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili olarak İ.A. (37) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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