İzmir'de kaçak likit nikotin operasyonu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde polisin düzenlediği operasyonda, 5 bin 500 şişe elektronik sigara likiti ile elektronik sigara ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir işyerinde elektronik sigaralar için kaçak likit üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese yapılan operasyonda 5 elektronik sigara, 5 bin 500 şişelenmiş halde aromalı likit, 187 şişe likit yapımında kullanılan aroma ve imalatta kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonda, işyeri sahibi G.A. (48) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.