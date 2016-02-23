İzmir’de jandarma komutanlığına roketatarlı saldırı!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde Jandarma Karakol Komutanlığı'na roketatarla saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre dağlık alandan yapılan roketatarlı saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

Jandarma yetkilileri, İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'ndeki Jandarma Karakol Komutanlığı'na, yakındaki dağlık alandan rokekatarla saldırıda bulunulduğunu doğruladı. Yetkililer roketin, içinde lojman da bulunan iki katlı Karakol Komutanlığı'na isabet etmediğini, yakındaki bir binanın cephesine çarptığını bildirdi. Yetkililer, "Jandarma personeli veya vatandaşlardan yaralanan yok" dedi.

Bu arada olayın hemen ardından karakol ve çevresindeki binaların ışıkları söndürülüp karartma uygulandı. Polis ve jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Birçok kişi de olayı duyup bölgeye gelerek bilgi almaya çalıştı.

İzmir'den çok sayıda polis ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi. Dağlık alan ve ilçeye bağlıntılı yollarda arama, kontrol çalışması başladı.

İzmir Valisi Mustafa Toprak da Jandarma Karakol Komutanlığı'na gelerek, askeri yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

Olay yerine gelen İzmir Valisi Mustafa Toprak, yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Vali Toprak, "Yaklaşık bir kilometrelik uzaklıktan dağlık, bölgeden ilçeye doğru karakolumuza yönelik roketatarlı bir saldırı düzenlendi. Olayın hemen akabinde ekiplerimiz araştırmalarını yaptılar. Roketatarın yaklaşık bir kilometre ilerideki seyrek evlerin bulunduğu dağlık bölgeden ateşlendiği belirlendi. O bölgedeki araştırmalarımız sürüyor. Roketatarın kendisi bulunamadı. Ancak yapılan değerlendirmede roketli bir saldırı olduğu ortada. Saldırıda karakolu geçen roket dört katlı bir binanın yan duvarına çarparak patlamış. Ancak binanın içine girmemiş. Küçük çaplı bir hasar var. Zaten roket menzili için uzak bir nokta. Ancak yukarıdan atıldığı için ve rüzgarın da etkisiyle bu bölgeye kadar gelmiş. Ekiplerin atıldığı bölgedeki araştırmaları sürüyor" dedi.

İncelemenin ardından Vali Toprak bekleyen vatandaşların yanına giderek, bilgi verdi. Toprak, "Şu an için önemli bir olay yok. Ölen ve yaralanan yok. Ancak ikinci bir olay ihtimaline karşı ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor. Kalabalıkların dağılması daha güvenli olacaktır" dedi, vatandaşların dağılmasını istedi.