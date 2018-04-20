İzmir'de İYİ Partili gençlerden açıklama

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- SEÇİM tarihinin açıklanmasının ardından, İYİ Partili gençler, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak meydanlara indi. İzmir\'de de Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen İYİ Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in cumhurbaşkanlığı adaylığına destek verdi.

Gündoğdu Meydanı\'nda toplanan İYİ Parti İl Gençlik Kolları ile ilçe gençlik kolları üyeleri, 24 Haziran\'da yapılacağı açıklanan erken seçime dair açıklamalarda bulundu. Türkiye\'deki diğer illerle eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, ekonomiye dair gelişmeler paylaşıldı. Açıklamayı yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Demirel, parti tarafından Meral Akşener\'in cumhurbaşkanı adayı olduğu yönünde karar alındığını hatırlattı. Demirel, \"Kısa bir süre önceye kadar yaptırdığımız anketlerde Erdoğan\'la rekabet edebilecek tek adayın da sayın Akşener\'in olduğu ortadadır. Fakat son yaptığımız olağanüstü büyük kurultaydaki muazzam halk desteğinden sonra anlaşılmıştır ki Türkiye siyasetinin yeni bir aşamaya girmiştir\" dedi. Döviz artışlarıyla milletin cebindeki paranın eridiğini savunan Demirel, yandaş firmaları korumak, milletin kaynaklarını yandaş firmalara peşkeş çekmek için Süper Teşvik Paketi\'nin çıkarıldığını ileri sürdü.

\'ERKEN VE BASKIN SEÇİME HAZIRIZ\'

Doğukan Demirel, yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi:

\"İktidar ve yandaşları, 24 Haziran\'da erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını duyurdu. Aslında bu bir erken seçim değil baskın seçimdir. Yalnız iktidarın atladığı şey şudur, bu baskını bertaraf edecek kuvvet, iyilerin elinde mevcuttur. Korkunun ecele faydası olmayacak. 16 yıldır ülkenin tepesine çöken kara bulutlar, güneşin doğuşu ile dağılacaktır. Bu güneş, İYİ Parti\'nin ve Akşener\'in bizzat kendisidir. İYİ Parti gençlik kolları olarak her türlü erken ve baskın seçime hazırız. Genel Başkanımız Meral Akşener\'in Cumhurbaşkanlığı\'nda nasıl bir Türkiye inşa edeceğimizi vurgulayacağız. Emin olun, İYİ gençliğin olduğu yerde ne trafolara kedi girecek ne mühürler buhar olabilecek ne de oy hırsızları milli iradeyi gasp edebilecek. Türk milletinin umudu Meral Akşener\'i Cumhurbaşkanı yapacağız.\"

İYİ Partili gençler, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI