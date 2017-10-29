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İzmir'de IŞİD'e yönelik operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerden 2'sinin kadın olduğu aktarıldı

29 Ekim 2017 14:01

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, kentte terör örgütü IŞİD adına faaliyetleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Düzenlenen opersyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde eş zamanlı düzenlendikleri operasyonda 10 zanlıyı yakaladı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen zanlılardan 2'sinin kadın olduğu, şüpheli bir kişinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 5 kişi yakalanmıştı.

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