İzmir'de IŞİD operasyonu; 7 kişi tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü IŞİD ile bağlantısı saptanan kişilere yönelik 26 Ağustos'ta polis operasyon düzenledi. Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü IŞİD'e elaman kazandırmak, örgüte lojistik destek sağlamak için çalışma yaptıkları belirtilen şüphelileri, İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırıdan sonra tutuklanan R.C.'nin yönlendirdiği belirlendi. Bu kişilerin Suriye'ye gönderdiği birçok militanın da halen örgüt saflarında, savaştıkları saptandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ercan B., Müjde B., Mehmet Sadık K., İsmail Y., Taner T., Tayfun L., Kemal T. tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol koşuluyla serbest bırakılırken, 1'i de eksik evrak nedeniyle emniyete gönderildi.