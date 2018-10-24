İzmir'de IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

İzmir’de polisin düzenlediği operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları iddia edilen 5 IŞİD'li gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait 2 bayrak, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)