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İzmir'de İnce'nin mitingi öncesinde Erdoğan'a hakaret ettikleri iddia edilen 5 kişi tutuklandı

İzmir'deki soruşturma kapsamında haklarında yakalama çıkartılan 15 kişiden 12'si tutuklandı

28 Haziran 2018 00:38

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde  alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta  bulundukları görüntülerin sosyal medyada ve  basında yer alması üzerine  başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları  mahkemece tutuklandı. 

Emniyet mensuplarının yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde  mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit  edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 5 şüpheli daha kamera  kayıtlarından tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına  alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh  ceza hakimliğince, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Böylece aynı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları  sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları  görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma  başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama çıkartılan 15 kişiden 7'si  "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış, 2'si "adli kontrol  şartıyla serbest bırakılmış, 1'i ise cumhuriyet savcılığınca salıverilmişti.

 

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