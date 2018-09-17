İzmir'de ilk ders zilini öğrenciler çaldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de dersbaşı yapan binlerce öğrenci, ilk gün heyecanını yaşadı. Yeni eğitim dönemi dolayısıyla Bahar Yıldırım İlkokulu\'nda tören düzenlendi. İlk ders zilini İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Ali Barış, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ve Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerle birlikte Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı\'nın müziği eşliğinde çaldı. 4\'üncü sınıfta okuyan öğrenciler ise kullandıkları okul çantalarını eğitim hayatına yeni başlayan 1\'inci sınıf öğrencilerine hediye etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım\'ın bağışlarıyla Karabağlar’da yapılan, 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu\'\'nda yeni eğitim dönemi için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce tören düzenlendi. Törene İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Ali Barış, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul, balonlarla süslendi. Öğrenciler ile velilerin büyük heyecan yaşadığı törende konuşan İl Müdürü Yahşi, İzmir\'de yaklaşık 850 bin öğrenci, 50 bin öğretmen ve okul çalışanı ile birbirine kenetlenmiş büyük aile olarak yeni eğitim yılına başladıklarını söyledi. Amaçlarının, öğrencileri eğitim ortamına hazırlarken, kendilerini büyük ailenin parçası olarak hissetmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Yahşi, \"Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı, öz güveni yüksek ve şahsiyetli bireyler olarak birer yıldızı gibi parlayacakları gelecek için hazırlamak vazifelerin en büyüğüdür\" dedi.

\'TÜM ÖNLEMLER ALINDI\'

Yarının Türkiye\'sine yön verecek öğrencileri yetiştirirken hedeflerinin, vatanı küresel başarı hikayelerin çıktığı ülke haline getirmek olduğunu aktaran Yahşi, şunları söyledi:

“Günümüz koşullarında bilginin her çeşidine ulaşabileceğimiz türlü teknolojik imkânlar var. Geleceğin dünyasında bilgiyi biriktirmek değil onu kullanmak esas olacaktır. Teknolojiyi üretecek, bunu iş kolu haline getirebilecek vizyon sahibi gençler geleceği inşa edecek olanlardır. Akademik başarıyı sosyal, sportif ve sanatsal başarılar ile taçlandırabilmek için öğrencilerin ilgi ve istidatlarına yönelik geniş bir yelpazede çalışmaları planladık. 2018-2019 eğitim öğretim yılında hız vereceklerini çocukların doğru ve sağlıklı beslenmesi için okullarına güvenli bir şekilde ulaşması için önlemler aldık. Okul çevresindeki tehlikelere karşı emniyet birimleri okul güvenliğini en iyi şekilde takip edecek. Eğitim ailesi olarak kaybedilecek tek bir öğrencimiz yoktur diyerek, özel eğitime ihtiyaç duyan, bu nedenden dolayı okul ortamından uzak kalan öğrencilerimizi eğitimin içine aldık. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. Yoğun bir tempoda geçecek yeni öğretim yılını karşılarken, İzmir’in evlatları için gecemizi gündüzümüze katarak adanmış bir yürekle ve heyecanla yola çıkıyoruz.\"

ÖĞRENCİLER, OKUL ÇANTALARINI HEDİYE ETTİ

İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Ali Barış da Türkiye\'nin 30 yılını şekillendirecek öğrencilere, burada eğitim verileceğini söyledi. Eğitimcilerin de bu sürece büyük katkısının olacağını kaydeden Barış, ülkenin, ulusun yarınlarının çok daha güçlü şekilleneceğine inancının tam olduğunu belirtti. Okul Müdürü Ozan Erzincan ise yeni yapılan okulda eğitimin başladığını söyledi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'a okul için teşekkür eden Erzincan, öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi, gösteri sundu. Daha sonra 4\'üncü sınıf öğrencileri, 1\'inci sınıfa başlayan öğrencilere, kullandıkları okul çantalarını hediye etti. Programın sonunda ise ilk ders zilini İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Ali Barış, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ve Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerle birlikte, Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı\'nın müziği eşliğinde çaldı. Protokol üyeleri, ders zilinin çalmasının ardından sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere kalem hediye etti.

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