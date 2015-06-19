İzmir'de iki yolcu otobüsü çarpıştı: 46 yaralı

İzmir Aydın otoyolunda şehirlerarası iki yolcu otobüsü çarpışarak yan yattı. İlk alınan bilgiye göre 46 yolcu yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kaza saat 14.00 sıralarında İzmir'den Aydın yönüne doğru Torbalı'ya gelmeden oldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İzmir ve Torbalı'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu.

Otobüslerden birinin Datça'ya, diğerinin Aydın'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.