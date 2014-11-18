İzmir'de iki işçi vinçten düştü; bir işçi hayatını kaybetti

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) Bornova'daki içme suyu arıtma tesisindeki inşaatta meydana gelen kazada, bir işçi hayatını kaybetti.

İnşaatı yürüten taşeron firmanın alt taşerona verdiği iş için kiralanan kule vincin kurulması sırasında iki işçi dengelerini kaybedip düştü.



İşçilerden Ali Ekber Alaca güvenlik kemeri bağlı olduğu için vince asılı kaldı. Serkan Gültepe ise beton zemine çakıldı. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan 32 yaşındaki Gültepe hayatını kaybetti.

Kaza sırasında Gültepe'nin güvenlik kemerinin takılı olup olmadığı bilinmiyor.