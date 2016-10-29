İzmir'de iki dev şirkete daha kayyım atandı

İzmir’de, 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan Abdullah Kavuk’un sahibi olduğu Kavuklar Şirketler Grubu ile Ahmet Küçükbay’ın sahibi olduğu Küçükbay Şirketler Grubu’na mahkemeden kayyım atanmasına karar verildi. DHA'nın haberine göre, iki büyük şirkete kayyım atanması kararı TMSF’ye iletildi.

Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk ile Orkide Yağları ve Küçükbay Şirketler Grubu sahibi Ahmet Küçükbay, daha önce tutuklanmıştı. Tutuklamalar ardından yürütülen soruşturmada savcılığın, iki şirketler grubuna da kayyım atanmasına yönelik istemini Sulh Ceza Hâkimliği kabul etti. Mahkeme Kavuklar ve Küçükbay Şirketler Grubu’na kayyım atadı. Kararın TMSF’ye ulaştırıldığı ve önümüzdeki günlerde, kayyım olarak atanan kişilerin göreve devralacakları belirtildi.

Üniversiteleri de kapatılmıştı

Darbe öncesi, Abdullah Kavuk, sahibi olduğu Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini, eski bakanlardan Işılay Saygın’a devretmişti. Gediz Üniversitesi, bu değişikliklere rağmen darbe teşebbüsünden sonra Kanunu Hükmündeki Kararname ile kapatıldı.

Kavuklar Grup’un temeli 45 yıl önce atılmıştı. Kavuklar akaryakıt, otomotiv, beton, prefabrik, gayrimenkul geliştirme, sigortacılık, gıda, matbaa ve mürekkep olmak üzere bir dizi sektörde faaliyet gösteriyor. Grubun sitesinde yer alan bilgiye göre, 2014 yılı cirosu 750 milyon lirayı buluyor. Abdullah Kavuk’un babası Mehmet Kavuk’un kereste ticareti ile temelini attığı Kavuklar bünyesinde 2 bin kişi çalışıyor. Grup, İzmir’de perakende akaryakıt satışının yüzde 10’unu karşılıyor. Kavuklar, Bayraklı Tower ve EgeSuits gibi büyük gayrimenkul projeleri ile öne çıktı. Kavuklar ayrıca, 1200 dairelik konut projesi de hayata geçirdi.

Türkiye'nin en büyüklerinden

Ahmet Küçükbay’ın sahibi olduğu Küçükbay Yağ San. A.Ş., İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 106’ncı sırada yer almıştı. Küçükbay Grubu’nun İzmir’de Orkide ve Ekiz markası ile bitkisel yağ üretimi ve satışı faaliyetinde bulunan şirketi Küçükbay Yağ Sanayi A.Ş., 2015 yılında yaptığı 882.894.744 TL satış ile en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 106. sırada yer aldı. Sıvı ve margarin dahil endüstriyel yemeklik yağ sektörünün her türünü üreten Grup, sadece yurt içinde değil ihracat pazarlarında da faaliyetlerine devam etti. Grup cirosunu 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflemişti. Ahmet Küçükbay, bir süre önce kapatılan Kanal 35 adlı yerel televizyonu 2007 yılında satın almıştı. Ahmet Küçükbay, darbe teşebbüsünden sonra İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katıldıktan sonra gözaltına alınmıştı.