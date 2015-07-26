İzmir'de iki belediye otobüsüne saldırı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeki iki belediye otobüsü, saldırıya uğradı. Saldırıda otobüslerden biri molotof kokteyli atılarak yakıldı, diğerinin ise camları kırıldı.

Alınan bilgiye göre, Narlıdere Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önünde, ESHOT'un 305 numaralı 2. İnönü Mahallesi-Fahrettin Altay Aktarma Merkezi hattında karşılıklı olarak çalışan iki otobüsünün art arda yolu kesildi.

Fahrettin Altay Aktarma Merkezi yönüne giden, plakası henüz belirlenemeyen otobüsün önce camlarını tahrip eden grup, daha sonra araca molotof kokteyli attı.

Otobüsün tümüyle yandığı olayda, şoför ve yolcuların aracı tahliye etmesi sonucu, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Grup daha sonra karşı yönden gelen 35 DB 3961 plakalı otobüsü durdurarak aracın camlarını kırdı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile özel harekat polisi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, saldırganların bulunması için çalışma başlattı.