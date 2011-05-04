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İZMİR'DE İHALE DOSYALARI İNCELENİYOR İZMİR (A.A)

04 Mayıs 2011 13:33

-İZMİR'DE İHALE DOSYALARI İNCELENİYOR İZMİR (A.A) - 04.05.2011 - İzmir'de özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla mali büro ekiplerince önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesinde başlatılan operasyonda el konulan 100'ün üzerindeki ihale dosyasının polisler tarafından en ince ayrıntısına kadar incelendiği bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan, aralarında üst düzey belediye bürokratlarının da yer aldığı 34 kişinin sorgusu sürüyor. Sorgulanan kişilerin İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinde herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını, haksız kazanç elde edilmediğini ve devletin zarara uğratılmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Mali Büro Amirliği ekiplerinin, operasyon sırasında belediyedeki 100'ün üzerinde ihale dosyasına el koyduğu, bu dosyaların en ince ayrıntısına kadar incelendiği belirtildi.  Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla çalışmasını sürdüren mali polislerin ihale dosyalarındaki tüm detayları inceleyip bulunan usulsüzlükleri tutanaklara geçirdiği bildirildi. Bu arada, operasyon öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin bazı birimlerine gizli kameralar yerleştirildiği, bu kameraların kayıtlarının incelemeye alındığı ileri sürüldü. Gözaltındaki 34 kişinin ifade verme işlemlerinin tamamlanması halinde yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yetkileri elinden alınan eski genel sekreter E.H'nin de aralarında bulunduğu 34 kişinin gözaltına alındığı, 10 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 2 kişinin arandığı operasyonda, polis ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Kuşadası belediyelerinde çok sayıda belgeye el koymuş, bilgisayar kayıtlarının kopyalarını almıştı.

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