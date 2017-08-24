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İzmir'de 'Huzur Türkiye' uygulaması yapıldı

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan 'Huzur Türkiye' uygulamasına İzmir'de toplam 813 polis havadan, karadan ve denizden yaptığı asayiş uygulamasıyla destek verdi

24 Ağustos 2017 05:10

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan \'Huzur Türkiye\' uygulamasına İzmir\'de toplam 813 polis havadan, karadan ve denizden yaptığı asayiş uygulamasıyla destek verdi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekat, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı \'Huzur Türkiye\' uygulaması tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Uygulamaya 813 polis, 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik Botu, 4 Polis Botu ve 5 narkotik köpeği katılırken, İzmir İl Merkezi\'nde 16 noktada denetimler gerçekleştirildi. Eğlence mekanlarına da uygulama kapsamında denetleme yapıldı. 8 bin 123 kişi üzerinde yapılan kimlik sorgulaması sonucu 9 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi de yakalandı. 2 bin 254 aracın kontrol edildiği uygulama kapsamında 147 araca toplam 83 bin 799 TL ceza kesildi ve 27 araç da trafikten men edildi. \'Huzur Türkiye\' uygulaması kapsamında İzmir\'de yapılan aramalarda 6 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi.
Sahil şeridinde bulunan ilçelerde ise, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri uygulamaya botlarla katılarak tekneler üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama gece yarısına kadar sürdü.

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