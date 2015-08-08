İzmir'de huzur evinde yangın çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi'nde yangın çıktı. Yangında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı huzurevinin 3 katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine huzurevine 15 itfaiye ekibi ve 10 ambulans sevk edildi.

Ambulanslar dumandan etkilenen bazı yaşlıları çevredeki hastanelere götürdü.

Sağlık görevlilerince bazı kişilere de huzurevi bahçesinde oksijen verildi.

Çevik Kuvvet ekipleri, huzurevi çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.