T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de huzur evinde yangın çıktı

Yangında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi

08 Ağustos 2015 00:52

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi'nde yangın çıktı. Yangında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı huzurevinin 3 katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine huzurevine 15 itfaiye ekibi ve 10 ambulans sevk edildi.

Ambulanslar dumandan etkilenen bazı yaşlıları çevredeki hastanelere götürdü.

Sağlık görevlilerince bazı kişilere de huzurevi bahçesinde oksijen verildi.

Çevik Kuvvet ekipleri, huzurevi çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

 

ETİKETLER

huzurevibucaizmiryangınhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24