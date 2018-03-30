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İzmir'de, hırsızlık şüphelisiyle gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

30 Mart 2018 01:27

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri şüphesiyle M.G. (39), Z.G. (38), Y.G. (28) ve S.B.\'yi (25) teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, içerisinde şüphelilerin olduğu otomobili Ödemiş-Kiraz Karayolu üzerinde durdurdu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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