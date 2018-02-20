İzmir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinde, son zamanlarda artan hırsızlık olayları üzerine başlatılan operasyonda, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes\'in Çukuraltı Mahallesi\'nde son zamanlarda artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi\'nden (PTS) hırsızlık olaylarının gerçekleştiği zamanlarda bölgede olan ve hırsızların kullandığı aracın plakasını belirledi. Teknik ve fiziki takip soncunda durdurulan otomobildeki Z.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Ö.E.Ö. de gözaltına alındı. İki şüphelinin evlerinde yapılan aramada girdikleri evden çaldıkları 2 motosiklet, 8 televizyon bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.



FOTOĞRAFLI